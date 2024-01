Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

22e journée de Serie A :

Stade Artemio Franchi.

Fiorentina - Inter Milan : 0 à 1.

But : Martinez (14e) pour l’Inter.

Avec cette nouvelle victoire sur la plus petite des marges, l’Inter double la Juventus et reprend la tête du championnat d’Italie avec un point d’avance et un match en moins.