Sans pitié pour la Juve, Cristiano Ronaldo veut ses 20 ME

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Deux ans après son départ, Cristiano Ronaldo n’en a pas terminé avec la Juventus Turin. L’attaquant d’Al-Nassr va poursuivre la Vieille Dame en justice pour récupérer près de 20 millions d’euros. Un montant qui correspond à des salaires mis en attente pendant la crise sanitaire.

Malheureusement pour la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo n’a pas la mémoire courte. L’attaquant d’Al-Nassr, même deux ans après son départ, se souvient très bien de la faveur accordée à la Vieille Dame. Il faut remonter à la période de crise sanitaire, entre le 9 mars et le 22 juin 2020, lorsque l’arrêt des championnats avait mis les clubs en difficulté sur le plan financier. Certaines directions avaient alors convaincu leurs joueurs de diminuer leurs revenus, ou d’accepter de différer le versement de leurs salaires.

CR7 attaque la Juve

C’était notamment le cas de Cristiano Ronaldo qui avait temporairement renoncé à un montant total de 19,9 millions d’euros. Mais près de trois ans plus tard, la Juventus Turin n’a toujours pas payé sa dette auprès du Portugais. C’est pourquoi le quintuple Ballon d’Or s’apprête à poursuivre les Bianconeri en justice, annonce La Gazzetta dello Sport. Apparemment, Cristiano Ronaldo ne fait plus confiance à ses anciens dirigeants qui avaient demandé des gels de salaires à leurs joueurs à deux reprises via des négociations individuelles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Le quotidien transalpin précise que même l’entraîneur de l’époque Maurizio Sarri était concerné par ces efforts, tout comme l’attaquant argentin Paulo Dybala. Dans la même situation que Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Roma, lui, a fini par s’entendre avec la Juventus Turin pour récupérer environ trois millions d’euros sur ce que les Turinois lui devaient. Difficile de dire si la star du championnat saoudien a elle aussi tenté de négocier avec le club. En tout cas, CR7 va utiliser les grands moyens, quitte à enfoncer une formation déjà en grande difficulté.