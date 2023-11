Reine du foot italien sur Canal+, Alessandra Bianchi est décédée à l'âge de 59 ans

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Agée de 59 ans, Alessandra Bianchi est décédée mardi a révélé le quotidien italien La Repubblica. La journaliste était connue en France pour sa participation à de très nombreuses émissions, dont évidemment L'Equipe du dimanche sur Canal+.

Grande spécialiste du football italien, et supportrice de l'AS Rome, Alessandra Bianchi était bien connue dans notre pays, puisqu'elle a souvent éclairé de ses connaissances sur la Serie A de nombreux médias, travaillant notamment pour L'Equipe, Le Parisien, RMC, mais surtout Canal+ à l'époque où la chaîne cryptée consacrait tout son dimanche soir au football, avec notamment L'Equipe du Dimanche. Elle avait également travaillé pendant 4 ans pour la communication du championnat d'Italie où un hommage lui a été rendu via les réseaux sociaux : « Collègue, journaliste de grande valeur, personne extraordinaire. Vous avez toujours été une collègue disponible pour aider et vous avez toujours mis vos compétences à notre disposition. En chacun de nous, il y a de nombreux souvenirs qui ne s'effaceront jamais : ceux liés au travail et ceux de vos nombreuses passions : le journalisme, Rome, les livres, Paris, Modigliani. Votre mémoire et nos rires resteront vivants pour toujours. Au revoir Alessandra, tu vas nous manquer ». En France, Darren Tullet, qui avait travaillé avec Alessandra Bianchi sur Canal+ a, lui aussi, rendu hommage à la journaliste italienne dont les obsèques seront célébrées jeudi à Rome. Michel Denisot et de nombreux journalistes ont aussi salué la mémoire de celle qui restera comme l'ambassadrice du football italien en France.