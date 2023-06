Recalé par Naples, Galtier est soulagé

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

En discussion avec le Paris Saint-Germain pour la rupture de son contrat, Christophe Galtier ne se relancera pas à Naples. Le président Aurelio De Laurentiis a finalement choisi l’autre candidat français Rudi Garcia. Une décision que l’entraîneur parisien ne regrette pas.

Naples a surpris jeudi en donnant l’identité de son nouvel entraîneur. Pour la succession de Luciano Spalletti, qui a décidé de prendre une année sabbatique, le champion d’Italie a choisi de miser sur Rudi Garcia. Le Français, libre depuis son éviction d’Al-Nassr en avril dernier, n’était pourtant pas désigné comme le favori dans la presse italienne. Mais comme à l’Olympique Lyonnais, sa prestation à l’entretien d’embauche a séduit, explique La Gazzetta dello Sport. Pour commencer, le président Aurelio De Laurentiis a apprécié l’expérience de l’ancien coach de la Roma en Serie A.

✍️ Rudi García è il nuovo allenatore del Napoli!

Benvenuto Mister 👋 pic.twitter.com/aYjOVpGDP9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 15, 2023

Le dirigeant, qui rêve d’un sacre en Ligue des Champions, n’est pas non plus insensible au parcours de Rudi Garcia, demi-finaliste de la compétition avec les Gones. Lors de ce Final 8 en 2020, son Olympique Lyonnais avait éliminé Manchester City et la Juventus Turin avant de tomber face au Bayern Munich. Rudi Garcia a pu mettre cet exploit en avant pendant son entretien, tout comme sa préférence pour le schéma en 4-3-3, soit le système utilisé par Luciano Spalletti cette saison. Avec l’ancien coach du LOSC, les Napolitains pourront donc s’adapter plus facilement.

Galtier n'est pas mécontent

Mais ses arguments auraient pu s’avérer insuffisants pour obtenir le poste. En effet, RMC confirme que Christophe Galtier était bien le favori. Mais l’entraîneur parisien, toujours en discussion avec ses dirigeants pour la rupture de son contrat, avait besoin d’un délai supplémentaire que Naples ne pouvait plus lui offrir. Pas de quoi abattre Christophe Galtier qui, en privé, admet qu’il aurait été difficile de faire mieux que Luciano Spalletti au Napoli. Le natif de Marseille ne se voyait pas enchaîner sur un nouvel échec après le Paris Saint-Germain.