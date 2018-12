Racisme en Serie A : La sanction est tombée sur l'Inter Milan

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Tous les regards étaient tournés vers l’Italie ce mercredi soir, avec le choc entre l’Inter Milan et Naples.

Et le spectacle a été désolant avec des cris racistes à l’encontre de Kalidou Koulibaly, qui a fini par se faire exclure en fin de rencontre. Une attitude qui n’a provoqué aucune réaction des officiels, qui ont simplement fait passer – à trois reprises – des annonces au micro. Mais les cris ont continué et cela a montré un bien triste visage du football italien. Dès ce jeudi, la commission de discipline a tranché.

Celle-ci a dénoncé des « chants offensants à caractère raciste » et « chants insultants à caractère territorial » à l’encontre de Naples et de ses joueurs. En conséquences, l’Inter Milan jouera ses deux prochains matchs à domicile avec un huis clos total, et un troisième avec un huis clos partiel visant la Curva Nord, d’où sont principalement partis les cris racistes.