Première victoire, Pogba muscle sa préparation

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Testé positif à la testostérone en août dernier, Paul Pogba risque une suspension de quatre ans. C’est effectivement la peine maximale requise par le parquet italien antidopage. Une sanction que le milieu de la Juventus Turin et ses avocats espèrent réduire lors d’un procès finalement reporté.

Le feuilleton Paul Pogba durera plus longtemps que prévu. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les avocats du Français ont demandé et obtenu le report du procès initialement prévu le 18 janvier. La nouvelle date n’est pas encore connue mais l’audience n’aura pas lieu avant le 15 février. Ainsi, le milieu de la Juventus Turin et son entourage espèrent profiter de ce temps supplémentaire pour mieux préparer leur défense. Rappelons que Paul Pogba risque une suspension de quatre ans.

C’est effectivement la peine maximale requise par le parquet italien antidopage suite aux résultats obtenus cet été. Après la victoire de la Juventus Turin sur la pelouse de l’Udinese (0-3) le 20 août, le Bianconero avait été testé positif à la testostérone. Une contre-analyse avait ensuite confirmé cette irrégularité. Paul Pogba peut donc difficilement contester les résultats. En revanche, l’international tricolore se dit innocent et assure que la substance interdite n’a pas été prise de manière volontaire.

La défense de Pogba

S’il parvient à prouver ses déclarations, l’ancien joueur de Manchester United pourrait réduire de moitié la suspension demandée. Mieux, le milieu de terrain ne sera suspendu que quelques mois si la consommation de testostérone a eu lieu « hors compétition et n'est pas liée à son niveau de performance ». Reste à savoir si ses avocats parviendront à le prouver au procès. En attendant, Paul Pogba, qui n’a plus joué en match officiel depuis le 3 septembre, reste suspendu à titre conservatoire. Et la Juventus Turin a suspendu son salaire. Cet hiver, la Vieille Dame pourrait même profiter du mercato pour lui trouver un remplaçant.