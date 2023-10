Pour la bonne cause, Giroud zappe le derby de Milan

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Deux semaines après la déroute dans le derby face à l’Inter Milan (5-1), Olivier Giroud a enterré la hache de guerre. L’attaquant du Milan AC a relayé le message de son adversaire Henrikh Mkhitaryan, qui tente d’attirer l’attention sur la situation du Haut-Karabagh.

Olivier Giroud a la cote en Italie, et son dernier geste devrait encore augmenter sa popularité de l’autre côté des Alpes. Il est évidemment déconseillé d’encenser ou de soutenir un rival. Mais cette fois, l’attaquant du Milan AC avait une excellente raison d’aider Henrikh Mkhitaryan. Le milieu offensif de l’Inter Milan tente d’attirer l’attention sur la situation du Haut-Karabagh, région appartenant géographiquement à l’Arménie, mais où l’Azerbaïdjan revendique sa souveraineté, d’où les violentes attaques azéries qui obligent les locaux à fuir.

Giroud met la rivalité au second plan

« Mon cœur se brise en apprenant les histoires de traumatisme, de perte, et de graves violations des droits humains de milliers de familles arméniennes qui sont déplacées de force du Haut-Karabakh et fuient vers l'Arménie dans un exode massif, a réagi l’international arménien sur le réseau social X. (...) Il est encore temps d'empêcher un génocide de se dérouler dans le Haut-Karabakh. Au milieu de cette horreur, nous avons besoin d'une mobilisation immédiate et de l'aide humanitaire d'urgence. »

Son message d'alerte n’est pas passé inaperçu dans le monde du football. Olivier Giroud a en effet relayé son appel la semaine dernière avec des émojis en guise de soutien. Une réaction que le Nerazzurro a beaucoup appréciée, surtout de la part d’un joueur de l’équipe rivale. « Il n'y a qu'une seule équipe dans le football quand il s'agit d'humanité. Merci Olivier Giroud », a répondu Henrikh Mkhitaryan, qui ne s’attendait sans doute pas à recevoir l’aide du Français. Encore moins après la lourde défaite infligée aux Rossoneri (5-1) dans le derby du 16 septembre dernier.