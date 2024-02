Pogba viré par la Juve, la sentence tombe

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis l'annonce de son contrôle positif pour dopage, Paul Pogba ne peut plus s'entraîner avec la Juventus. La Vieille Dame Juve ne compte en tout cas plus sur lui.

Paul Pogba voit sa carrière menacée depuis l'annonce de son contrôle positif pour dopage. Le champion du monde 2018 doit en plus jongler avec plusieurs autres mauvaises nouvelles, comme ses blessures à répétition et ses histoires familiales. Revenu à la Juve après une expérience très insuffisante à Manchester United, la Pioche pensait vivre de meilleurs moments avec le club qui l'a révélé au plus haut niveau. Mais voilà, la Juve ne va pas garder un joueur qui ne peut pas jouer et fait tout pour se débarrasser de Pogba.

Pogba, c'est terminé ?

Selon les informations de Calcio Mercato, il manque encore l'annonce officielle, mais tous les signes indiquent que tout est terminé entre la Juventus et Paul Pogba. Des procédures bureaucratiques sont actuellement en cours pour mettre fin au contrat du Français. Selon Romeo Agresti, expert de la Juventus, il n'y a aucun doute sur le sujet : « Je crois que Pogba peut être associé à un amarcord. Premier acte : un amarcord très doux. Deuxième acte, moins. Pogba et la Juve, le chapitre est fermé et des détails techniques mèneront à la fin de son aventure. Mais il faut encore attendre le procès et la date. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, la Juventus s'était protégée en se débarrassant de son super salaire au minimum fédéral. La Juve doit attendre pour bénéficier du décret. (...) Les signes d'une rupture entre la Juventus et Pogba étaient déjà visibles en octobre, le club de la Juventus étant agacé (pour utiliser un euphémisme) par l'insouciance avec laquelle le Français né en 1993 s'était retrouvé dans l'affaire qui le voit jugé pour avoir pris des substances dopantes. Quelle que soit la manière dont se terminera le procès et l'ampleur de la suspension (même un acquittement), l'aventure du champion du monde 2018 (sous contrat avec les Bianconeri jusqu'en 2026), semble toucher à sa fin. Reste à définir la méthode et la date ». A 30 ans, Paul Pogba va encore devoir attendre sa sentence définitive. En fonction de cette dernière, sa carrière au plus haut niveau sera menacée ou non. Mais les voyants ne sont clairement pas au vert.