Simone Inzaghi et l'Inter, le mariage continue jusqu'en 2024

Par Mehdi Lunay

Après une première saison plutôt convaincante, Simone Inzaghi va continuer sur le banc de l'Inter pour une année supplémentaire.

Arrivé à l'été 2021 en provenance de la Lazio, Simone Inzaghi a fait une bonne première saison avec l'Inter Milan. Vice-champion d'Italie, vainqueur de la coupe d'Italie et huitième de finaliste de la Ligue des champions, il a convaincu ses dirigeants de poursuivre leur collaboration sur le long terme. Ce mardi soir, les Nerazzuri ont annoncé avoir prolongé le contrat de l'entraîneur de 46 ans. Sous contrat jusqu'en 2023, il rempile pour un an de plus jusqu'en juin 2024.