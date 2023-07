Pogba revient, la Juve ne se fait plus d’illusions

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Après une saison essentiellement passée à l’infirmerie, Paul Pogba compte bien passer davantage de temps sur les terrains lors du prochain exercice. Mais pour le moment, le milieu de la Juventus Turin ne participe qu’à des entraînements individuels. Et son entraîneur Massimiliano Allegri préfère éviter de s’emballer.

Avant le début de la saison prochaine, on peut facilement imaginer un Paul Pogba revanchard. Le milieu de la Juventus Turin se prépare sans doute avec détermination et avec l’envie d’effacer son précédent exercice essentiellement passé à l’infirmerie. Plusieurs pépins physiques, à commencer par une grave blessure à un genou, l’avaient éloigné des terrains. Résultat, le Français n’a disputé que 10 matchs, pour une seule titularisation toutes compétitions confondues.

Pogba s'entraîne seul

Quelques semaines plus tard, une blessure à la cuisse l’empêche toujours de participer aux séances collectives. Du coup, le coach Massimiliano Allegri préfère éviter d’imaginer son retour dans l’immédiat. « Le fait de ne pas avoir eu à disposition un joueur comme Paul, pendant presque toute la saison, a sans doute été pénalisant, a confié le technicien à la Gazzetta dello Sport. Malheureusement, il effectue en ce moment un travail personnalisé. L'objectif est de le récupérer le plus tôt possible, mais pour le moment nous ne savons pas quand il pourra reprendre l'entraînement avec le reste de l'équipe. »

« Je ne pense pas que je pourrai l'utiliser lors des deux prochains matchs amicaux contre le Milan AC et le Real Madrid. Il ne s'est presque jamais entraîné avec nous. Il progresse bien mais il faut se montrer prudent parce qu'il s'était passé la même chose la saison dernière : tout allait bien en apparence et puis il s'était arrêté. Quand je le vois courir, j'ai l'impression qu'il va mieux, mais de là à jouer... Il faudra attendre au moins un mois pour savoir s'il sera disponible pour l'équipe », a prévenu le coach des Bianconeri, bien placé pour savoir que Paul Pogba peut rechuter à tout moment.