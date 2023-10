Pas de testostérone dans la contre-analyse, Pogba reprend espoir

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Suspendu pour dopage après un contrôle positif à la testostérone, Paul Pogba semble désormais perdu pour le foot. Néanmoins, même si elle est positive, la contre-analyse donne un résultat étonnant et pourrait sauver le Français.

Depuis vendredi, Paul Pogba fait quasiment parti du passé dans le football professionnel. Le milieu français, testé positif à la testostérone en septembre dernier, a vu sa contre-analyse confirmer cet état de fait. Désormais suspendu, Pogba risque 4 ans de suspension et à son âge une fin de carrière anticipée. Si le joueur turinois a commencé sa défense pour plaider la contamination via un complément, cette contre-analyse va l'aider dans sa démarche. Bien qu'elle fut positive comme le premier test, son résultat diffère quelque peu du premier échantillon.

Pas de testostérone dans la contre-analyse

En effet, selon le Corriere della Sera, l'échantillon B n'a pas été positif à la testostérone. Les autorités anti-dopage italiennes auraient plutôt trouvé du Dhea ou Déhydroépiandrostérone dans l'urine de Paul Pogba. On l'appelle plus souvent « hormone de jeunesse » et on en trouve dans les produits anti-âge ainsi que dans les compléments pour améliorer la force musculaire. C'est un contaminant classique de ces produits et il n'est pas toujours renseigné dans les étiquettes des produits en question.

Novità dalle controanalisi di #Pogba: positivo al Dhea e non al testosterone ⚪️⚫️🇫🇷



[📰 Corriere della Sera]https://t.co/IvLhDGsUqb — GOAL Italia (@GoalItalia) October 7, 2023

Une bonne nouvelle pour Pogba et ses avocats, lesquels auront de quoi étayer leur défense et leur théorie du complément contaminant. Il faudra toutefois que le joueur soit transparent sur le produit utilisé, sur les quantités prises et sur les dates d'utilisation. Un travail de renseignement qui en vaut la peine. Même s'il n'éviterait pas une peine pour négligence, elle pourrait être bien en-deçà des 4 années annoncées au départ. De quoi faire espérer au Français un retour sur les terrains.