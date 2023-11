Osimhen déchire un chèque en blanc, l'Arabie Saoudite est dégoûtée

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Contacté cet été par les clubs saoudiens, Victor Osimhen est resté à Naples. L'attaquant des champions d'Italie en titre avoue avoir connu des moments totalement dingues lors des négociations.

Sous contrat avec le club de Naples jusqu’en juin 2025, Victor Osimhen a été l’une des vedettes du dernier marché des transferts. Tandis que le championnat saoudien débarquait en Europe pour s’offrir des stars en dépensant des centaines de millions d’euros, l’attaquant nigérian était évidemment ciblé, même si Aurelio de Laurentiis ne souhaitait initialement pas laisser partir celui qui venait de contribuer au scudetto gagné par le Napoli et qui a fini au huitième rang du Ballon d'Or 2023.

Mais finalement Osimhen est resté en Italie, même si des négociations ont bien eu lieu avec des émissaires saoudiens très motivés et très riches. Dans le podcast de Jon Obi Mikel intitulé The Obi One, l’ancien attaquant du LOSC a reconnu avoir réfléchi à un transfert avant finalement de décider qu’il était préférable pour lui de rester en Europe. Mais les discussions ne se sont pas arrêtées après ce refus très clair de celui dont la valeur est désormais estimée à 120 millions d’euros.

Osimhen rêve de Premier League, pas d'Arabie Saoudite

Victor Osimhen a confié à son compatriote que malgré sa décision, l’Arabie Saoudite a insisté encore et encore. « Leur première offre était très élevée et difficile à refuser, elle changeait vraiment ma vie. Mais j’ai parlé avec Naples et j’ai décidé de rester. Quand on est professionnel, le football se joue pour l'argent, mais il y a aussi bien plus que l’argent. Mais plus je disais non aux Saoudiens et plus ils augmentaient leur proposition financière. A chaque fois je répondais : « non les gars, je reste à Naples ». Ils ont fini par me croire », a confié Victor Osimhen, reconnaissant qu’évoluer un jour en Premier League ne lui déplairait pas. Et le buteur napolitain de citer Chelsea et Manchester United, deux clubs dont il avait le maillot lorsqu’il était enfant. En attendant, et même si Naples déçoit un peu, au point d'avoir déjà décidé de virer Rudi Garcia, Victor Osimhen rêve d'un deuxième titre consécutif en Serie A.