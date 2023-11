Olivier Giroud, une terrible conséquence après sa suspension

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Exclu face à Lecce, Olivier Giroud abandonne un secteur offensif dépeuplé au Milan AC. Les tifosis rêvent de ce concours de circonstances pour qu'un phénomène fasse ses premiers pas.

En Italie, les joueurs qui ont passé les 35 ans ne sont pas considérés comme bons à être jetés à la poubelle. La Série A l’a déjà prouvé à de nombreuses reprises, l’expérience est une valeur très appréciée et reconnue dans ce championnat qui a souvent prolongé la vie de ses icônes comme Maldini, Totti, Costacurta, Zanetti, Baggio, Ibrahimovic ou Buffon sans même remonter à Zoff. Résultat, à 37 ans, Olivier Giroud est encore très bien et se retrouve même comme l’avant-centre titulaire d’un grand club comme le Milan AC. Personne ne s’en plaint, ni le joueur français qui enchaine les minutes et reste disponible pour l’équipe de France, ni le club lombard qui peut compter sur Giroud, encore buteur décisif face au PSG en Ligue des Champions récemment.

Francesco Camarda, 15 ans et déjà attendu

Le champion du monde 2018 va même prolonger son contrat, ce qui l’emmènera désormais jusqu’en juin 2025 avec le Milan AC. Seule petite ombre au tableau, son carton rouge récolté récemment dans les derniers instants d’un match, et sa suspension pour deux rencontres après avoir enguirlandé l’arbitre. Résultat, le Milan va devoir faire sans lui, et ce n’est pas si évident dans un effectif où Rafael Leao est également blessé. C’est pourquoi le peuple milanais pousse pour découvrir enfin la plus belle des pépites du football italien de ces dernières années : Francesco Camarda.

L’attaquant est né en 2008, et n’a donc que 15 ans. Impressionnant en Youth League, il a passé le cap des 500 buts marqués depuis ses débuts avec les équipes de jeunes du Milan AC, pour une moyenne de cinq buts par match même s’il faut relativiser avec les buts marqués dans les petites catégories. Maintenant qu’il est avec les U19, les buts ne s’enchaînent plus aussi facilement, mais les tifosis rêvent de le voir profiter de l’absence d’Olivier Giroud et de celle de Rafael Leao pour faire sa première apparition dans le groupe. Selon Tuttosport, si rien n’est exclu, Stefano Piolo n’a pas prévu d’appeler un joueur aussi jeune dans son groupe, en dépit de tout son talent et de son manque de solutions offensives. L’Italie attendra, même si sa participation à des séances pendant la trêve internationale est espérée, pour permettre peut-être à Francesco Camarda de convaincre son entraineur et de faire des débuts en pro à seulement 15 ans et quelques mois.