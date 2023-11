Olivier Giroud remplaçant, Milan n'a rien d'autre à lui offrir

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat l’été prochain, Olivier Giroud attend une offre de la part de ses dirigeants. L’attaquant du Milan AC veut prolonger et l’a clairement annoncé dans une récente déclaration publique. Mais dans le meilleur des cas, le Français devra probablement accepter de moins bonnes conditions.

Il n’y a aucun doute dans l’esprit de Stefano Pioli. Cette saison, l’entraîneur du Milan AC considère Olivier Giroud comme son attaquant numéro 1. Difficile de penser autrement alors que le Français compte déjà huit buts et trois passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues. De par son efficacité, l’ancien joueur de Chelsea s’est rendu indispensable et pense logiquement mériter une récompense. Olivier Giroud arrive en effet au terme de son contrat l’été prochain. Un bail que le Rossonero se verrait bien prolonger.

« Pour l’instant, j’aimerais, confiait-il au Journal du Dimanche le week-end dernier. Je suis en fin de contrat et je n’ai pas encore discuté avec le club, contrairement à ce qui est sorti dans les médias. J’ai envie de continuer, et je pense avoir ce qu’il faut pour ça. » La presse italienne valide sa demande sans la moindre hésitation. Mais pour le média Tuttomercatoweb, Olivier Giroud devra accepter un changement de statut. Nos confrères voient mal le Milan AC repartir une saison de plus avec l’international tricolore en tant que titulaire, alors qu’il fêtera ses 38 ans en septembre prochain.

Giroud en a vu d'autres

Autrement dit, le club milanais, même en prolongeant le bail de son avant-centre, ferait sûrement le nécessaire pour recruter un concurrent destiné à le pousser sur le banc des remplaçants. Connaissant le personnage, Olivier Giroud n’y verra aucun inconvénient. Le champion du monde 2018 a surmonté de nombreux obstacles dans sa carrière en club comme en sélection. L’arrivée d’un attaquant supplémentaire pourrait représenter un nouveau défi, à supposer que le Milan AC décide de le conserver.