Olivier Giroud est abandonné à Milan

Battu à Bergame, l'AC Milan a probablement déjà dit adieu au titre de champion d'Italie. Et l'avenir européen du club italien où évolue Olivier Giroud est sombre.

Avant de se déplacer à Newcastle avec l’obligation de gagner pour espérer continuer en Ligue des champions, ce qui pourrait ne pas être suffisant si le PSG s’impose à Dortmund, l’AC Milan est tombé samedi contre l’Atalanta (3-2). Un résultat qui ne fait pas du tout les affaires des Rossoneri en Serie A, lesquels pointent désormais à neuf points de l’Inter et à sept unités de la Juventus. Pour Stefano Pioli le bilan n’est pas bon, au point même que l’avenir du technicien italien de 58 ans sur le banc milanais est menacé. Avant même de savoir si les Lombards vont continuer leur route en Ligue des champions, en Europa League ou totalement disparaître de la scène européenne, ce qui serait une catastrophe, le prochain mercato d’hiver suscite l’attention. Car Olivier Giroud semble à présent trop seul sur le plan offensif pour éviter un gros fiasco milanais, même en Serie A.

Olivier Giroud a besoin de renforts à Milan

A deux jours du match en Angleterre, et avant de recevoir Monza le week-end prochain à San Siro, Attilio Lombardo, ancien milieu de terrain international italien, avoue avoir quelques inquiétudes au sujet de l'AC Milan. Surtout si le buteur français ne reçoit aucun soutien supplémentaire d'ici à la fin de saison. « Il faudra voir comment les Rossoneri fonctionneront sur le marché des transferts hivernal, car ils ont besoin de joueurs en attaque. Olivier Giroud ne peut pas être le seul à assumer la charge de finaliser les actions. Si malheureusement Leao et ses coéquipiers devaient quitter la Ligue des Champions et même ne pas aller en Ligue Europa, ils se consacreraient alors exclusivement au championnat et, en renforçant l'effectif en janvier, ils pourraient se révéler être un candidat sérieux au titre avec l'Inter et la Juventus », a prévenu, sur le site TuttoCagliari.net, Attilio Lombardo.