Officiel : La Juventus confirme le départ de Pirlo

Dans : Serie A.

Dans un communiqué officiel, la Juventus Turin a confirmé le départ de son entraîneur Andrea Pirlo.

« Merci Andrea. Ce sont les premiers mots que nous devons tous prononcer à l'issue de cette expérience particulière vécue ensemble » explique chaleureusement la Juventus Turin dans son communiqué, avant de poursuivre. « Il y a quelques mois, Andrea Pirlo, icône du football mondial, a commencé une nouvelle aventure sur le banc de la Juventus, sa première en tant qu'entraîneur. Pour ce faire, il faut tout d'abord du courage, mais aussi une prise de conscience de ses propres moyens, surtout dans une période marquée par mille difficultés, le monde contraint par la pandémie à réinventer ses propres règles jour après jour. Andrea l'a fait aussi: il a entamé (et nous en sommes sûrs: ce sera une brillante carrière d'entraîneur) un voyage de transformation, cherchant et souvent gérant, pour apporter ses idées et son expérience de champion sur le terrain de "De l'autre côté" de la barricade ». Après une saison éprouvante, conclue à la quatrième place de la Série A, Andrea Pirlo est donc licencié par la Juventus Turin. Il devrait être remplacé dans les prochaines heures par Massimiliano Allegri.