Naples fixe le prix d'Osimhen, la porte est ouverte

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, Victor Osimhen sera un joueur très courtisé au mercato. En feu cette saison avec le Napoli, l'ancien Lillois ne manque pas de prétendants.

Le Napoli file vers le titre en Serie A et est encore bien en course en Ligue des champions. Le club italien peut notamment profiter des prouesses de son duo d'attaque composé de Khvicha Kvaratskhelia et de Victor Osimhen. Les deux hommes empilent les buts et font de ce fait parler d'eux. Les plus grands clubs européens les surveillent de près. Le Nigérian est d'ailleurs dans les petits papiers du PSG. Luis Campos, qui l'avait fait venir à Lille, réfléchirait à faire une offre l'été prochain. Problème, Osimhen ne sera pas bradé par le Napoli, même si un départ n'est pas à écarter non plus.

Osimhen, il y aura des clients l'été prochain au mercato

Vous en rêviez, le voilà : le gâteau #Osimhen est désormais disponible à Naples ! pic.twitter.com/8TZukCkHdo — GuillaumeMP (@Guillaumemp) February 27, 2023

Selon les informations de Tuttomercato, le club qui voudrait se payer l'attaquant de 24 ans devra débourser la somme de 150 millions d'euros. Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, vaut garder sa pépite, mais ne dira pas non en cas d'offres XXL. En plus du PSG, des clubs de Premier League, qui bénéficient de solides moyens financiers, sont à l'affût concernant Victor Osimhen. Une bonne chose pour les Azzurri, qui n'auront pas de mal à faire monter les enchères. Et pour remplacer le Nigérian, Naples aurait déjà des vues sur Dusan Vlahovic, qui quittera certainement la Juve si les Piémontais échouent à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Encore sous contrat avec Naples jusqu'en juin 2025, Osimhen va devoir garder la tête froide en cette fin de saison. Auteur de 21 buts en 25 rencontres disputées avec son club depuis le début de l'exercice 2022-2023, il devrait être attendu au tournant lors de ses prochaines sorties. Surtout en Ligue des champions. Sauf catastrophe, Naples devrait se qualifier pour les quarts de finale de la compétition après son succès 2 buts à 0 à Francfort.