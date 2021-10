Massimiliano Allegri trompe sa femme, il est viré !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Sous son air austère, Massimiliano Allegri a une réputation de séducteur en Italie. Mais de retour à la Juventus cette saison, le technicien vient de payer au prix fort ses infidélités.

Agé de 54 ans, Massimiliano Allegri a retrouvé le banc de la Juventus deux ans seulement après avoir été licencié par Andrea Agnelli. L’entraîneur italien, dont le palmarès est extraordinaire puisqu’il est le seul coach transalpin à avoir gagné cinq titres de champion d’Italie et quatre fois la Coupe d’Italie consécutivement, a une vie de famille à la hauteur de son palmarès. En Italie, Allegri est notamment connu pour avoir abandonné sa fiancée deux jours avant son mariage, il était alors joueur de Pescara, et venait de fêter ses 25 ans. Depuis, le coach de la Juventus s’est marié, puis a divorcé en 1998 après avoir eu une fille, et il a eu un autre enfant, Giorgio né quelques semaines seulement après qu'il ait quitté la mère de ce dernier. Depuis 2017, Massimiliano Allegri semblait s’être « rangé », vivant de manière « romantique » avec l’actrice Ambra Angiolini.

L’histoire était belle, mais elle doit être désormais à conjuguer au passé selon les médias italiens. Depuis plusieurs mois, cela tanguait au sein du couple, Allegri vivant à Turin tandis que sa compagne était à Milan. Mais c’est l’absence de l’actrice au mariage de Valentina, la fille de l’entraîneur de la Juventus en septembre dernier qui a mis la puce à l’oreille des tabloïds transalpins. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour qu’on en sache plus sur ce qui a abouti à la séparation de Massimiliano Allegri et d’Ambra Angiolini. « La raison de la rupture ? Apparemment, l'entraîneur de la Juventus aurait trompé l'actrice », affirme Chi Magazine, qui rappelle le passé de séducteur du coach de la Vieille Dame.

Allegri-Ambra Angiolini, la storia d'amore è finita https://t.co/iD37GglIuy — Repubblica (@repubblica) October 13, 2021

La Gazzetta dello Sport affirme que la jeune femme a tenté de sauver son couple, mais que finalement l’entraîneur « a disparu », évitant même de venir la voir à Milan lorsqu’il a fait le déplacement à San Siro avec la Juventus il y a quelques semaines pour le match de Serie A contre les Rossoneri. La compagne d'Allegri a donc définitivement tourné la page, ne voulant plus entendre parler du technicien de la Juve avec qui elle vivait une histoire d'amour depuis 4 ans, ayant bien compris que la fidélité n'était pas son point fort. Les fins limiers de la presse italienne sont déjà en quête de trouver qui est la nouvelle compagne du séducteur turinois. Mais forcément, l'entraîneur italien se fait aussi chambrer par quelques journalistes avec notamment ce titre qui résume tout : « Il n’y a qu’une dame à qui il ce coureur de jupons est fidèle c’est la Juve. »