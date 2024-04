Maignan exige le salaire de Leao, le Bayern prêt à dégainer

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Incontestable à l'AC Milan depuis son arrivée en provenance du LOSC, Mike Maignan veut néanmoins plus de la part du club lombard en cas de prolongation de contrat. Le joueur de l'équipe de France ne ferme aucune porte.

En fin de contrat en juin 2026, Mike Maignan peine à étendre son bail avec l'AC Milan. Des tractations sont en cours avec la direction lombarde. Le portier de l'équipe de France est conscient de son nouveau statut et veut que son club actuel s'aligne sur ses prétentions. Selon la Gazzetta dello Sport, la prolongation de Maignan est vue comme une priorité par les Rossoneri. Pour rester davantage à l'AC Milan, l'ancien du LOSC ou encore du PSG souhaite une augmentation significative de son salaire.

Maignan sur le départ du Milan, tout est envisageable

Dans son bail actuel, Maignan gagne 3,2 millions d'euros par saison. Il veut que son salaire soit aligné sur celui d'un joueur comme Rafael Leao, plus gros salaire du club. Avec les différents bonus compris, le gardien français veut 7 millions d'euros. Problème, l'AC Milan n'a pas une trésorerie très remplie et le club va devoir faire un gros effort pour s'aligner sur les demandes de Mike Maignan. En attendant, comme rappelé par la Gazzetta dello Sport, le Bayern Munich rode toujours. Les Bavarois font du Tricolore l'héritier naturel de Manuel Neuer. Si aucun accord n'était trouvé pour la prolongation de Mike Maignan, il se dit qu'une offre de 100 millions d'euros serait acceptée par la formation milanaise. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier. Tout laisser à penser que Mike Maignan voudra que son avenir soit réglé avant l'Euro 2024, objectif majeur du gardien de but l'été prochain. La direction de l'AC Milan sait ce qui lui reste à faire si elle ne veut pas perdre son joyau tricolore.