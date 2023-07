Lucas Tousart à Naples, l'étonnante exigence de Rudi Garcia

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Désormais entraîneur de Naples, Rudi Garcia veut visiblement recruter des joueurs qu'il connaît bien. Après Maxime Lopez, c'est au tour de Lucas Tousart d'apparaître sur les tablettes des champions d'Italie.

Choisi par Aurelio de Laurentiis pour succéder à Luciano Spalletti, lequel venait de rapporter le Scudetto à Naples, Rudi Garcia sait que l’attente est énorme et que la patience des supporters sera limitée. Cela n’empêche pas l’ancien entraîneur de l’OL et de l’OM de vouloir faire un mercato très franco-français, quitte à désarçonner les fans napolitains. Ces derniers jours, on évoquait le très vif intérêt de Garcia pour Maxime Lopez, qu’il a eu sous ses ordres à Marseille et qui fait le bonheur de Sassuolo. Mais, ce dimanche, le média spécialisé italien TMW affirme que le technicien des champions d’Italien veut faire venir Lucas Tousart, qu’il a cette fois dirigé à l’Olympique Lyonnais. Et, le dossier avance plutôt doucement.

Tousart à Naples, l'idée de Rudi Garcia

Journaliste pour TuttoMercatoWeb, Daniel Ecellieri explique que Naples et le Hertha Berlin ont déjà commencé les discussions concernant Lucas Tousart. Sous contrat encore deux ans avec le club allemand, relégué après avoir fini dernier de Bundesliga, le milieu de terrain de 26 ans est très tenté par une aventure en Serie A. Cependant, l’opération est pour l’instant à l’arrêt puisque les dirigeants du Napoli proposent un simple prêt de Lucas Tousart, là où leurs homologues berlinois veulent un échange incluant Diego Demme, le joueur allemand qui a encore un an de contrat avec Naples, ainsi qu’une somme d’argent. Une proposition fermement refusée par le champion d'Italie, sachant qu'Aurelio de Laurentiis n'est pas du genre à rigoler lorsque s'il s'agit de parler mercato. Rudi Garcia pourrait donc devoir se pencher sur un autre joueur que l'ancien Lyonnais.