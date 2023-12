Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Olivier Giroud tentera de contribuer à la victoire de l'AC Milan ce mercredi à Newcastle. Mais quoi qu'il arrive en Ligue des champions, le buteur français bat tous les records.

Dernier du groupe G de la Ligue des champions, baptisé à juste titre le groupe de la mort, Milan peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour cela, le club italien, demi-finaliste de la dernière édition de la C1, doit s’imposer à Newcastle et compter sur une défaite du PSG à Dortmund. Un scénario qui n’a rien de fou. Pour cela, les Rossoneri comptent évidemment sur un Olivier Giroud des grands soirs. Le champion du monde 2018 peut faire basculer le destin de son équipe, et si certains pensent qu’à 37 ans le natif de Chambéry est cramé, ils se trompent lourdement. En Italie, on ne se lasse pas de vanter les mérites du karting français qui match après match, démontre que l'âge n'a pas de prise sur lui.

Olivier Giroud enchaîne les records

8 - Dall'inizio del 2023, nessun giocatore ha segnato più gol di testa di Olivier #Giroud nei cinque principali campionati europei: otto al pari di Harry Kane. Capo.#AtalantaMilan pic.twitter.com/j3Y2XAgK8p — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 9, 2023

Avant le match décisif à Newcastle, Olivier Giroud affiche déjà des statistiques impressionnantes qui confirment qu'il ne perd rien de son efficacité. Outre le fait que le buteur français de l’AC Milan a marqué 8 buts de la tête cette année en championnat d’Italie, ce qui le place tout en haut de la hiérarchie en Europe, seul Harry Kane ayant également atteint cette barre avec le Bayern Munich en Bundesliga, c’est surtout la longévité d’Olivier Giroud est qui mise en exergue dans une statistique dénichée par Opta. S’il est devenu le plus vieux joueur français à marquer en Ligue des champions grâce à son but face au PSG en novembre dernier, c’est de plus le footballeur le plus âgé à marquer au moins dix buts lors de trois saisons consécutives si l'on s'en réfère aux cinq principaux championnats européens. Pas mal pour un joueur qui envisage de prendre sa retraite internationale après l'Euro 2024.