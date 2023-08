Le PSG envoie le chouchou des supporters en prêt

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Très intéressant lors des matchs amicaux du PSG au Japon, Noah Lemina va être prêté en Série B pour la saison 2023-2024.

En l’absence de Neymar blessé, de Mbappé écarté et dans l’attente de recrues offensives, les jeunes du Paris Saint-Germain ont eu du temps de jeu lors des matchs amicaux au Japon. L’un d’entre eux a tiré son épingle du jeu et s’est rapidement fait adopter par les supporters en la personne de Noah Lemina. Le jeune attaquant de 18 ans a réalisé quelques belles prestations, saluées par Luis Enrique et le staff du PSG.

Noah Lemina prêté à la Sampdoria en Série B

Malgré de belles promesses, le frère de Mario Lemina n’aura pas de temps de jeu dans la capitale française cette saison avec les recrutements de joueurs tels que Dembélé, Ramos et potentiellement Barcola et Kolo-Muani. C’est ainsi que selon L’Equipe, le Paris Saint-Germain va prêter Noah Lemina dans les jours à venir à la Sampdoria en Série B. L’information est encore à confirmer mais d’après le quotidien national, ce prêt ne sera pas assorti d’une option d’achat.