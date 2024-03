Ita ‍: Igor Tudor nommé officiellement entraîneur de la Lazio

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Moins d'un an après avoir quitté l'Olympique de Marseille, Igor Tudor a signé ce lundi un contrat avec la Lazio. La semaine passée, et après une défaite à domicile contre l'Udinese, Maurizio Sarri avait jeté l'éponge. Au sein de l'équipe italienne, il va retrouver un joueur qu'il connaît bien, Mattéo Guendouzi arrivé l'été dernier de l'OM. Les dirigeants romains ont décidé de faire confiance au technicien croate de 45 ans, lequel a déjà dirigé le Hellas Vérone et l'Udinese en Serie A.