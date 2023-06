La Juventus offre 9 millions pour Icardi

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Après une belle saison sous le maillot du Galatasaray, Mauro Icardi est de retour au PSG. Mais, les dirigeants de la Juventus veulent faire revenir l'attaquant argentin en Serie A.

Auteur de 23 buts cette saison (22 buts en Super Lig et 1 en Coupe de Turquie), Mauro Icardi a retrouvé des couleurs après trois ans fantomatiques au Paris Saint-Germain. Perturbé par sa vie sentimentale, celui qui était arrivé de l’Inter pour 50 millions d’euros s’est éclaté avec Galatasaray, mais aucune option n’étant prévue dans le contrat de prêt, l’attaquant de 30 ans va revenir en Ligue 1. Cependant, les dirigeants du PSG sont à l’écoute du marché, les champions de France n’étant pas décidés à conserver celui qui n’a plus qu’un an de contrat. Icardi ne partira pas libre dans un an, alors Luis Campos est à l’écoute du marché. La Juventus serait même prêt à dégainer une offre.

La Juventus en action sur Icardi

🔥#EXCL• Juventus are planning to make a € 9 million offer to PSG for Mauro Icardi.



👉There are clubs from Saudi Arabia, MLS, France, Italy and Turkey who want to sign the Argentine star striker.🇦🇷 🔵#PSG ⚫ #Juve pic.twitter.com/tYgQsG3Z6U — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 24, 2023

Le journaliste turc Ekrem Konur annonce que les dirigeants de la Juventus, qui avaient déjà un vif intérêt pour Mauro Icardi avant qu'il signe au PSG, vont faire une offre de 9 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour convaincre le club de la capitale de vendre son attaquant. Mais la Vieille Dame n'est pas seule dans cette opération. En effet, des clubs saoudiens, de MLS, d'Italie, de Turquie et même de Ligue 1 seraient intéressés par le mari de Wanda Nara. Car, précision importante, Mauro Icardi et son épouse se sont réconciliés depuis qu'ils ont quitté Paris. Une information à prendre en compte quand on se souvient du sketch que les deux ont joué quand ils étaient dans la capitale.