L'AC Milan rend hommage à Silvio Berlusconi

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

La mort de Silvio Berlusconi a créé un vrai choc en Italie, et surtout à Milan où Il Cavaliere a amené l'AC Milan au sommet du football européen.

« Profondément attristé, l'AC Milan pleure le décès de l'inoubliable Silvio Berlusconi et souhaite tendre la main à la famille, aux associés et aux amis les plus chers pour partager nos sympathies. « Demain, nous rêverons de nouvelles ambitions, créerons de nouveaux défis et chercherons de nouvelles victoires. Qui représentera le bon, le fort et le vrai qui se trouve en nous, en chacun de nous qui avons partagé cette aventure de lier nos vies à un rêve appelé Milan » Merci Monsieur le Président. Toujours avec nous », a indiqué l'AC Milan dans un communiqué rendant hommage à celui qui est décédé ce lundi à l'âge de 86 ans.