Juventus : A 40 ans, Buffon demande une rallonge. La saison de trop ?

Inépuisable gardien de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon devait raccrocher les crampons à la fin de la saison, après une très longue carrière. Mais alors que les hommages continuent de fleurir pour le portier italien, ce dernier a confirmé la rumeur. Il va bien tenter de prolonger son contrat d’une saison avec la Vieille Dame, alors qu’il fêtera ses 40 ans ce dimanche.

« Je rencontrerai prochainement le président Andrea Agnelli et nous en parlerons. Je veux le bien de l'équipe, comprendre quel rôle je peux endosser, si la Juventus pense que je peux encore être important. J'aimerais (jouer la saison prochaine) mais la meilleure solution, nous allons la trouver avec le club. (...) Je ne veux pas devenir un problème ni pour la Juve ni pour mes coéquipiers », a confié Buffon à la Repubblica. En cas d’accord pour une prolongation, le portier italien aurait alors de grandes chances de battre le record de matchs de Serie A détenu par Paolo Maldini, avec 647 apparitions. Et vu d’Italie, il semble délicat pour la Juventus de refuser une année de plus à Buffon, qui a été freiné cette saison par une blessure au mollet n’a plus joué depuis le début du mois de décembre.