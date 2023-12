Olivier Giroud viré par Guirassy, Milan doit oublier

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

En difficulté cette saison, l'AC Milan compte recruter des joueurs cet hiver afin de redresser l'équipe. Alors qu'un attaquant est attendu pour remplacer Olivier Giroud, un ancien intériste imagine plutôt une nouvelle association offensive.

Éliminé de la Ligue des Champions et déjà à onze points de l'Inter en Serie A, l'AC Milan risque de connaître une saison blanche, même si les Rossoneri sont désormais en Europa League où ils défieront le Stade Rennais. Cependant, le club lombard a toujours des ambitions et la presse italienne évoque de plus en plus l'arrivée probable de Serhou Guirassy à Milan. L'international guinéen, qui évolue dorénavant à Stuttgart, a inscrit 21 buts depuis le début de la saison, en seulement 17 matchs disputés. Il a également égalé le record de Robert Lewandowski en marquant à 10 reprises lors des cinq premiers matchs de la Bundesliga cette saison. Les dirigeants milanais pensent que Guirassy pourrait même remplacer Olivier Giroud à la pointe de l'attaque. Mais pour Hans Muller, une association entre les deux attaquants serait très bénéfique pour le club de la Lombardie.

Deux anciens de la Ligue 1 pour former l'attaque de Milan

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SG (@guirassy19off)

« Peut-il jouer avec Giroud ? Si vous avez des joueurs qui savent jouer au football, il y a toujours une solution pour les faire jouer ensemble. Les bons joueurs doivent jouer ensemble. Et puis Guirassy a beaucoup d'autres qualités. Il est flexible, il a une vision et une lecture du jeu incroyables, et puis il a de l'expérience. Il allie le talent à la responsabilité et au comportement avec l'équipe. Ici à Stuttgart, tout le monde l'aime, il peut jouer avec n'importe qui » a expliqué l'ancien joueur allemand, formé au VfB Stuttgart, dans un entretien avec La Gazzetta dello Sport. L'ancien milieu de terrain ne cache pas son admiration envers l'attaquant guinéen. Serhou Guirassy est évalué à 40 millions d'euros d'après le site spécialisé Transfermarkt et Milan aimerait faire de lui son futur attaquant dès cet hiver.