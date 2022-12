Juve : Pogba se moque, les supporters se vengent

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Opéré du genou droit en septembre dernier, Paul n’a toujours pas disputé un seul match cette saison. Cela n’a pas empêché le Français de s’afficher en vacances d’hiver. Ni de se moquer des supporters de la Juventus Turin qui n’ont pas du tout apprécié.

Même éloigné des terrains, Paul Pogba trouve le moyen de lancer une polémique. Rien à voir avec l’affaire d’extorsion de fonds dans laquelle son frère Mathias est impliqué. Cette fois, il est question des publications du Français sur les réseaux sociaux. Alors qu’il soigne son genou opéré en septembre dernier, et qu’il n’a toujours pas débuté sa saison, le milieu de la Juventus Turin s’affiche en vacances d’hiver. Sans surprise, les supporters turinois n’apprécient pas et préféreraient le voir concentré sur sa guérison.

Pogba répond en vidéo

D’autant que certains se demandent si Paul Pogba ne prend pas des risques en faisant du ski. L’international tricolore a donc répondu à ses détracteurs avec une vidéo dans laquelle il fait semblant de skier. « Moi en train de faire du ski, pour ceux qui se posaient la question », s’est moqué le Bianconero sur Instagram. De la part d’un joueur absent depuis son arrivée cet été, pendant que le club traverse une période compliquée, la plaisanterie ne passe pas.

« Le problème n'est pas de savoir si tu skies ou non, a réagi un internaute. Mais étant donné que tu n'as pas joué une seule minute, notamment à cause de ta décision de reporter l'opération, peut-être que tu devrais éviter de publier des photos de toi en repos. Réfléchis à ça. » Plus offensif, un autre supporter s’interroge sur son statut. « Donc on peut dire que tu es un ancien footballeur ? Parce que tu fais tout sauf jouer au football », a taclé cet utilisateur, qui pourrait revoir Paul Pogba sur les terrains dans près d’un mois.