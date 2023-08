Italie ‍: Roberto Mancini démissionne ‍!

Dans : Serie A.

Sélectionneur de l'équipe d'Italie, il a notamment mené la Squadra Azzurra à la victoire lors de l'Euro 2021, Roberto Mancini a démissionné de ses fonctions.

C'est un énorme coup de tonnerre en Italie, puisque ce dimanche la Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé la démission immédiate de Roberto Mancini, lequel avait obtenu il y a une semaine les pleins pouvoirs sur les équipes de jeunes en plus de ceux sur l'équipe nationale. « La Fédération italienne de football informe qu'elle a pris connaissance de la démission de Roberto Mancini du poste d'entraîneur de l'équipe nationale italienne, reçue samedi tard dans la soirée. Ainsi s'achève une page importante de l'histoire des Azzurri, commencée en mai 2018 et qui s'est conclue avec la finale de la Ligue des Nations 2023. Entre-temps, la victoire à l'Euro 2021, triomphe conquis par un groupe qui est devenu une équipe. Compte tenu des engagements importants qui se profilent pour les éliminatoires de l'Euro 2024 (10 et 12 septembre contre la Macédoine du Nord et l'Ukraine), la FIGC annoncera le nom du nouvel entraîneur national dans les prochains jours », indique la Fédération italienne. Pour l'instant, aucun nom n'est évoqué, cette démission ayant clairement surpris tout le monde de l'autre côté des Alpes.