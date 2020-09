Ita : Olivier Giroud déjà d'accord avec la Juventus ?

Dans : Serie A.

La Juventus n'ayant pas encore trouvé de remplaçant à Gonzalo Higuain, la presse italienne affirme que le club turinois aurait déjà scellé un accord avec Olivier Giroud au cas où.

Gonzalo Higuain ayant quitté la Juventus pour rejoindre Blaise Matuidi à l’Inter Miami, la Vieille Dame est en quête d’un renfort offensif. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours, et notamment Luis Suarez, qui est venu à Pérouse jeudi afin de passer, et réussir, l’examen de langue indispensable afin de devenir citoyen italien, ou encore Edin Dzeko, mais les négociations s’éternisent au point d’agacer Andrea Agnelli. Et comme la fin du mercato se profile, puisque la deadline est fixée en Europe au 5 octobre, le club battu par l'OL en Ligue des champions veut blinder une solution.

C’est ce qui permet à SportMediaset d’affirmer ce dimanche que la Juventus a toujours un atout dans sa manche. Le média italien explique que la Juve et Olivier Giroud auraient déjà négocié les contours d’un accord avec un contrat de deux ans et 4,5ME par saison pour l’attaquant français de Chelsea. Même si le champion du monde tricolore a prolongé pour une saison avec le club entraîné par Frank Lampard, les Blues se sont renforcés sur le plan offensif avec Timo Werner, et forcément à moins d'un an de l'Euro Olivier Giroud n'a pas le souhait de cirer le banc comme cela avait été le cas une bonne partie de la saison passée. Rejoindre la Juventus serait donc un bon moyen de montrer que les années passent que le « karting » du foot français est capable de continuer sa route.