Ita : Séparés, Cristiano Ronaldo et la Juve entretiennent la flamme

Dans : Serie A.

Touchée par la crise sanitaire et financière, la Juventus Turin ne tentera pas de vendre Cristiano Ronaldo cet été. Les deux parties sont satisfaites et d’accord pour continuer ensemble.

Les conséquences de l’interruption de la saison n’épargnent personne, pas même les plus grands clubs européens. Connue pour sa rigueur, la Juventus Turin est également concernée, à tel point que des mesures seront probablement nécessaires afin de réduire les pertes. On pense notamment à des ventes sur le marché des transferts, où les noms de Gonzalo Higuain, Douglas Costa et Miralem Pjanic circulent ces dernières semaines. Mais une chose est sûre selon Tuttosport, c’est que Cristiano Ronaldo, malgré son statut de Bianconero le mieux rémunéré, ne sera pas sacrifié au mercato.

En effet, le média italien confirme que l’attaquant de 35 ans ira jusqu’à la fin de son contrat en 2022. Les deux parties partagent de très bonnes relations et se disent satisfaites de leur collaboration. Il faut dire que la Juve et sa star font le nécessaire pour entretenir la flamme. Alors que le Portugais a choisi de passer le confinement sur son île de Madère, la direction turinoise n’oublie pas de prendre régulièrement de ses nouvelles, ni de l’informer sur la situation. Une belle marque d’affection pour le quintuple Ballon d’Or, qui tient ses supérieurs au courant de son état mental. Tout va bien entre la Vielle Dame et Cristiano Ronaldo, sûrement impatients de se retrouver.