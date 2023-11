Ita ‍: Rudi Garcia dégoûté, son fan-club de Naples est fermé

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Limogé ce mardi par Naples et remplacé par Walter Mazzari, Rudi Garcia n'aura passé que 3 petits mois à Naples. Un goût de trop peu pour le Français qui a confié son amertume sur les réseaux sociaux.

Le job de rêve s'est transformé en traquenard pour Rudi Garcia du côté de Naples. Après l'OL et une expérience ratée à Al Nassr en Arabie Saoudite, l'entraîneur français a réussi à retrouver du travail cet été. Ce n'était pas n'importe où puisqu'il a pris en main la destinée du dernier champion d'Italie Naples. Très séduisants, les Partenopei étaient une vraie machine sous Luciano Spalletti. Malheureusement, la machine était en panne avec Garcia. 4e du championnat avec 3 défaites en 12 matchs, Naples ne fait plus aussi peur qu'avant. Surtout, son jeu léché a disparu avec des cadres moins performants. Certaines tensions naissantes dans le groupe, notamment avec Osimhen, ont poussé Aurelio de Laurentiis a sacrifié Rudi Garcia après la défaite contre Empoli (0-1).

Garcia avait encore des choses à montrer

Remplacé par Walter Mazzari ce mardi, Rudi Garcia aura mis 24 heures à réagir. Il a utilisé ses réseaux sociaux et la langue italienne pour le faire ce mercredi. L'ancien coach de l'OL et de l'OM regrette à demi-mot la rapidité de son licenciement. Surtout, il aurait voulu plus de temps pour se faire accepter des tifosi napolitains, souvent défiants envers lui pendant son mandat.

Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champion League.

RG pic.twitter.com/DQ50YvC6Ok — Rudi Garcia (@RudiGarcia) November 15, 2023

« Ce n'était pas comme ça que j'imaginais saluer les tifosi du Napoli, qui ont supporté mon aventure dès le premier jour. A eux, aux joueurs et aux personnes proches de l'équipe, mes plus sincères remerciements et bonne chance pour la suite du championnat et le parcours en Ligue des champions. RG », a t-il écrit sur X. Son aventure avec Naples n'est toutefois pas terminée car le Français reste sous contrat tant que celui-ci n'est pas officiellement rompu. Cependant, le désaveu est grand pour l'un des entraîneurs étrangers les mieux cotés de Serie A depuis 10 ans.