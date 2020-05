Ita : Rabiot vers la sortie, ses souvenirs du PSG refont surface

Dans : Serie A.

En froid avec ses dirigeants, le Français Adrien Rabiot pourrait quitter la Juventus Turin cet été. Plusieurs formations de Premier League sont intéressées, à commencer par Everton.

Après son conflit avec la direction du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot récidive à la Juventus Turin. Le milieu de terrain a en effet provoqué des tensions en interne pendant la crise sanitaire. Alors que ses coéquipiers ont pris la peine de revenir le plus vite possible à l’entraînement, le Français, lui, ne s’est pas du tout pressé. Certaines sources évoquent un mécontentement à cause de la baisse de salaire négociée par ses coéquipiers avec le club turinois. Quand d’autres affirment que Rabiot n’apprécie pas d’être poussé vers la sortie. Quoi qu’il en soit, l’ancien Toulousain se dirige bien vers un départ, et plus précisément vers l’Angleterre où plusieurs pensionnaires de Premier League sont prêts à l’accueillir.

Selon les informations d’Eurosport, les premières démarches viennent d’Everton qui a déjà contacté la Juventus Turin en vue d’un transfert. Cet intérêt vient évidemment du manager Carlo Ancelotti, qui a connu Rabiot dans la capitale française, et qui garde visiblement de bons souvenirs de leur collaboration. Nos confrères soulignent tout de même la présence d’Arsenal et de Manchester United sur ce dossier estimé entre 20 et 25 M€. On parle de sérieux obstacles pour les Toffees qui devront également négocier avec le Bianconero payé 7,5 M€ par an jusqu’en 2024. Autant dire que rien n’est fait.