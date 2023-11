Ita ‍: Osimhen est prêt à enflammer le mercato d’hiver ‍!

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison incroyable avec Naples, Victor Osimhen a affolé le mercato estival mais l’international nigérian est finalement resté à Naples. Son avenir reste au cœur des spéculations à l’approche du mercato hivernal.

Auteur de 31 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2022-2023, Victor Osimhen a largement contribué à l’obtention du titre de champion d’Italie en faveur de Naples. En toute logique, l’attaquant de 24 ans a été très courtisé lors du mercato estival. Plusieurs clubs anglais ainsi que le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid sont venus aux renseignements. Mais pour le président Aurelio de Laurentiis, il n’a jamais été question d’ouvrir la porte à un départ de l’international nigérian, valorisé à plus de 100 millions d’euros et sous contrat jusqu’en juin 2025.

La saison en cours est bien loin des attentes pour Naples et pourrait s’aggraver dans les semaines à venir. En effet, plusieurs joueurs se posent des questions sur leur avenir, en premier lieu Victor Osimhen. A en croire les informations du Daily Telegraph, confirmées par Todo Fichajes, l’ancien attaquant du LOSC a des envies d’ailleurs et un départ lors du prochain mercato hivernal n’est pas à exclure à 100 %. Naples a bien sûr envie de conserver son joueur mais en cas de proposition avoisinant les 120 millions d’euros, Aurelio de Laurentiis pourrait réfléchir.

La Premier League à l'affût pour récupérer Osimhen

Cela tombe bien, la Premier League est toujours raide dingue de Victor Osimhen et pourrait céder à la folie lors du marché des transferts en janvier. Chelsea est notamment sur les rangs et pourrait accéder à toutes les requêtes de l’état-major napolitain en lâchant un énorme billet. Reste maintenant à savoir si Victor Osimhen sera enthousiaste à l’idée de partir dans un club non-qualifié en coupe d’Europe, alors que Naples disputera sans doute les 8es de finale de la Ligue des Champions au printemps. On peut en douter mais une chose est certaine, l’attaquant nigérian va affoler le mercato au mois de janvier.