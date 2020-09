Ita : Osimhen c'est Cavani, Naples est déjà en éruption !

Dans : Serie A.

Arrivé lors de ce mercato à Naples, Victor Osimhen a déjà mis la ville à ses pieds, au point d'être déjà comparé à Edinson Cavani.

Après des matches amicaux durant lesquels il a montré sa puissance de feu, Victor Osimhen a fait dimanche contre Parme ses grands débuts en Série A sous le maillot de Naples. Recruté pour 80ME, record absolu en Italie, l’ancien attaquant de Lille est entré à l’heure de jeu, et il a déjà montré son talent. Pour Lorenzo Insigne, capitaine et légende du Napoli, il est clair que Victor Osimhen est un phénomène du football et qu’il peut déjà être comparé à ce que l’on a vu de mieux au Stade San Paolo. Au micro de Sky Sport Italie, Insigne a déjà fait part de son plaisir de pouvoir compter sur un tel talent à ses côtés et sur ce que le club de Campanie peut lui apporter.

« L’impression laissée par Osimhen ? Il m’a non seulement impressionné, mais c’est la même chose pour l’ensemble du groupe. Quand il attaque en profondeur, cela a un effet dévastateur pour nos adversaires comme on l’a vu contre Parme. Franchement, il me rappelle Cavani dans sa manière de jouer et il va nous apporter énormément car il apporte des choses différentes par rapport à moi ou à Dries (Mertens). Sa vitesse va être importante. Si on lui a donné un conseil ? Oui, on lui a dit de rester calme, il est jeune, il a un potentiel énorme, il va falloir qu’il grandisse et on va lui donner un coup de main pour qu’il y parvienne », a confié Lorenzo Insigne, qui du haut de ses 29 ans peut effectivement se permettre de conseiller Victor Osimhen.