Ita ‍: Olivier Giroud redémarre, Milan n'a jamais douté

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Bientôt un mois qu'Olivier Giroud n'avait pas marqué un but sous les couleurs du Milan AC, avant un penalty finalement marqué ce dimanche. L'attaquant français, très efficace en début de saison a connu un petit creux hivernal. Heureusement, son club n'en souffre pas du tout.

Parfois décrié dans son propre pays, Olivier Giroud n'en reste pas moins l'un des buteurs les plus efficaces d'Europe. Alors quand il est plus discret devant les buts, cela se remarque tout de suite. C'est le cas en ce moment au Milan AC. Auteur de 9 buts en 21 matchs cette saison dont 8 en Serie A, Giroud n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis 4 rencontres toutes compétitions confondues. Sa dernière réalisation, en dehors du penalty réussi contre Empoli ce dimanche, remontait au 9 décembre dernier lors de la défaite de son club à l'Atalanta Bergame (3-2).

Giroud muet, Milan reste en bonne forme

Depuis, Giroud a été inefficace face à Newcastle en Ligue des champions et lors de trois matchs de Serie A : contre Monza, la Salernitana et Sassuolo. Un coup de moins bien loin d'être honteux et qui ne panique pas les Rossoneri. En effet, le Milan AC a gagné trois de ces fameux quatre matchs avec aussi un large succès en coupe d'Italie 4-1 contre Cagliari (Giroud n'a pas joué). Au total, Milan a inscrit 12 buts sur les 5 matchs depuis le 9 décembre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

Un buteur aussi expérimenté que Giroud (37 ans) ne va quand même pas se satisfaire de ce beau bilan collectif. Il doit retrouver le chemin des filets le plus vite possible pour rassurer tout le monde, y compris Didier Deschamps toujours attentif à ses performances. S'il veut être titulaire à l'Euro 2024, Giroud doit être plus clinique que jamais. Mais, le joueur français sait que pour cela il peut compter sur un Milan AC qui lui maintient plus que jamais sa confiance.