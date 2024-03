Ita ‍: Olivier Giroud a tranché, son futur club dévoilé

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’AC Milan en juin prochain, Olivier Giroud a toutes les chances de quitter la Série A et le football européen. Son départ vers les Etats-Unis et plus précisément à Los Angeles fait peu de doutes.

Toujours performant avec l’AC Milan du haut de ses 37 ans, Olivier Giroud vit peut-être ses dernières semaines dans le football européen. Et pour cause, l’attaquant de l’Equipe de France arrive en fin de contrat avec le club lombard, qui ne lui a pas encore proposé de prolongation de contrat. Parallèlement, la Major League Soccer est prête à se plier en quatre pour accueillir le champion du monde 2018. Los Angeles en a fait sa priorité et cet intérêt ne laisse pas insensible l’ancien attaquant de Chelsea ou encore d’Arsenal. Ce n’est pas Loic Tanzi qui va dire le contraire. Dans l’émission L’Equipe de Greg, le journaliste de L'Equipe a confirmé que l’actuel buteur de l’AC Milan était très chaud à l’idée de retrouver son ami Hugo Lloris en MLS afin de terminer sa carrière de footballeur professionnel dans un environnement qu’il adore aux USA.

« Los Angeles est clairement la piste la plus sérieuse pour Giroud, même s’il en a plusieurs. Le club américain a fait de Giroud sa piste n°1 pour la saison prochaine. Lui, ça fait un moment qu’il pense à quitter l’Europe pour rejoindre les Etats-Unis, ce n’est pas une réflexion qu’il a depuis trois semaines. Cela fait plusieurs mois qu’il y pense. Dès que Hugo Lloris est parti là-bas, c’était presque une évidence car les deux sont très amis dans la vie et je ne vois pas aujourd’hui ce qui empêche Olivier Giroud de rejoindre Los Angeles. Il y a le côté sportif car Los Angeles gagne des titres, joue le titre chaque année en MLS. Remporter des titres et vivre dans une ville qui l’adore, tous les feux sont au vert » a lancé le journaliste sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. Selon lui, la destination d’Olivier Giroud fait donc peu de doutes. L’enjeu des prochaines semaines sera néanmoins de savoir si finalement, l’AC Milan lui proposera une prolongation de contrat, ce qui pourrait tout chambouler et convaincre l’attaquant tricolore de rester une année de plus en Série A avant de partir aux Etats-Unis.