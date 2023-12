Ita ‍: La Roma fait disjoncter Naples dans un match volcanique

17e journée de Serie A

Stadio Olimpico

AS Rome bat Naples : 2 à 0

Buts : Pellegrini (76e), Lukaku (90e+5) pour la Roma

Expulsions : Politano (Naples) à la 66e; Osimhen (Naples) à 86e

Napoli’s Politano was sent off for this.#RomaNapoli



pic.twitter.com/AnQjkTSq32