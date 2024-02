Ita ‍: Giroud vers la sortie, Milan en plein doute

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’AC Milan en juin prochain, Olivier Giroud ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait car pour l’heure, l’état-major du club lombard est en plein doute.

Du haut de ses 37 ans, Olivier Giroud est toujours très performant à l’AC Milan. Auteur de 12 buts et 9 passes décisives depuis le début de la saison, l’international français est un titulaire à part entière aux yeux de Stefano Pioli, qui l'a de nouveau aligné en pointe contre Rennes ce jeudi soir. En fin de contrat avec le club lombard en fin de saison, Olivier Giroud aura la possibilité de s’offrir un dernier gros contrat à l’étranger et pourquoi pas aux Etats-Unis. Mais nul doute que la priorité du buteur tricolore sera de prolonger à l’AC Milan… à condition que le club italien souhaite offrir un nouveau contrat à son avant-centre. A ce sujet, il existe pour l’instant un doute. Interrogé en marge du match contre le Stade Rennais jeudi soir, le directeur général milanais Giorgio Furlani est resté très évasif quant à l’avenir d’Olivier Giroud du côté de San Siro.

« Olivier est arrivé et a signé pour deux ans, puis il a signé une prolongation d’une année car il avait été très performant. Pour l’instant, il est encore trop tôt pour discuter de sa situation. La porte est ouverte s’il souhaite rester, mais c’est encore trop tôt » a lancé le directeur général de l’AC Milan, qui a également évoqué la situation de Mike Maignan, sous contrat avec le club lombard jusqu’en juin 2026. « Maignan, c’est l’un des meilleurs gardiens du monde, il a encore deux ans et demi de contrat avec nous et on espère qu’il pourra rester longtemps à l’AC Milan » a estimé Giorgio Furlani. Reste maintenant à voir quelles décisions seront prises concernant les deux stars françaises alors qu’en ce qui concerne Olivier Giroud, plusieurs clubs de Major League Soccer aux Etats-Unis sont très attentifs à sa situation et poussent pour obtenir sa signature depuis le mois d’octobre selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.