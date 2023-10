Ita ‍: Garcia ne stigmatisera aucun attaquant du Milan AC

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, Naples reçoit le Milan AC dans un énorme choc en Serie A. Malgré leur revers à Paris mercredi, les Milanais descendent dans le sud de l'Italie avec une attaque impressionnante. Toutefois, Rudi Garcia n'a aucun plan en tête.

Les deux derniers champions d'Italie se retrouvent dimanche soir au stade Diego Armando Maradona. Naples (4e) et le Milan AC (2e) ne devront pas rater ce rendez-vous important dans la course au Scudetto. C'est encore plus vrai pour un Napolitain, l'entraîneur français Rudi Garcia. Contesté voire déjà menacé de licenciement, l'ancien coach de l'OM et l'OL ne doit pas laisser filer les 3 points. Pour réussir tactiquement, il devra museler le trio offensif milanais : Olivier Giroud-Christian Pulisic-Rafael Leao. Observateurs comme supporters l'attendent au tournant, pourtant Garcia ne va pas faire de folies tactiques.

Garcia ne se focalisera sur aucun joueur milanais

Alors que certains pointent le danger Leao et s'attendent à un plan anti-Leao de Rudi Garcia, le Français les a pris à contre-pied. Naples ne s'adaptera à aucun joueur en particulier, préférant maintenir le bloc habituel. Il faut dire que Rudi Garcia a bien du mal à déterminer quel est le danger prioritaire chez les Rossoneri.

« Leao est un excellent joueur, mais il n'y a pas que lui. Il faut aussi penser à un plan anti-Pulisic, un plan anti-Giroud : il faut penser à Milan dans son ensemble, pas à des individus. Nous avons également un fort côté gauche, mais aussi un fort côté droit. Nous nous concentrons sur nos qualités », a confié le coach du Napoli en conférence de presse. Confiant sur son propre dispositif tactique, il peut aussi se référer à la dernière sortie européenne du Milan AC. Bien contenus par le PSG, les attaquants milanais n'ont pas réussi à marquer un seul but comme depuis le début de la Ligue des champions d'ailleurs. De quoi prouver à Rudi Garcia que cette attaque milanaise ne faisait plus si peur et pouvait être contenue par son Naples.