Ita ‍: Dybala vendu une misère, Rome fait des cauchemars

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Catalogué comme un joueur irrégulier et trop souvent blessé, Paulo Dybala réalise une saison pleine à l’AS Roma avec déjà 12 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues.

Il est indiscutablement l’homme en forme de l’AS Roma et le facteur X de l’équipe de Daniele De Rossi, successeur de José Mourinho sur le banc du club de la Louve. Paulo Dybala, auteur d’un triplé contre le Torino lundi soir en Série A, risque d’être courtisé lors du prochain mercato. Le contrat de l’international argentin de 30 ans avec la Roma court jusqu’en juin 2025, ce qui devrait être de nature à rassurer l’état-major du club italien. Mais la réalité est bien différente car selon les informations du journaliste Nicolò Schira, Paulo Dybala dispose dans son contrat d’une clause libératoire à seulement 12 millions d’euros valable pour les clubs étrangers jusqu’au 31 juillet 2024.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paulo Dybala (@paulodybala)

Autant dire une somme dérisoire au vu de la qualité du joueur, qui a prouvé au cours des derniers mois qu’il pouvait être régulier et qu’il avait la capacité d’enchainer les matchs sans se blesser. Cette clause est terriblement redoutée par l’AS Roma, qui craint que Paulo Dybala se mette d’accord avec un club étranger, lequel n’aura plus qu’à payer 12 millions d’euros sans que les dirigeants romains ne puissent rien faire. C’est ainsi que selon le journaliste, la Roma a entamé des négociations avec Paulo Dybala afin de lui faire signer un nouveau contrat dans lequel cette clause aura bien sûr disparu. Pour atteindre son objectif, le club de la Louve va néanmoins devoir passer à la caisse car pour convaincre Paulo Dybala de signer un nouveau bail, il faudra soit prolonger la durée de son contrat, soit augmenter son salaire…. soit les deux. Autant dire que des négociations très serrées vont débuter dans les semaines à venir entre l’AS Roma et Paulo Dybala, que Daniele De Rossi veut impérativement conserver dans son effectif la saison prochaine.