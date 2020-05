Ita : Cristiano Ronaldo et sa famille sont rentrés en Italie

Dans : Serie A.

Après deux mois passés en confinement au Portugal, Cristiano Ronaldo et sa famille sont rentrés ce lundi soir en Italie.

C’est ce lundi que débutait le déconfinement en Italie, et c’était visiblement le signal attendu par Cristiano Ronaldo pour quitter l’Ile de Madère afin de rentrer à Turin. Parti du Piémont il y a plus deux mois afin d’aller au chevet de sa maman souffrante, laquelle va désormais beaucoup mieux, CR7 était resté en confinement avec sa grande famille au Portugal. Mais ce lundi soir, la star de la Juventus a embarqué dans un avion privé avec sa compagne et ses enfants afin de rejoindre l’Italie, preuve que du côté de la Vielle Dame on est confiant concernant la reprise de l’entraînement, puis de la compétition. Et l'avion s'est posé peu après 22h selon plusieurs journalistes présents sur place.

Cependant, la loi italienne oblige désormais Cristiano Ronaldo à une quatorzaine avant de retrouver ses coéquipiers, et c'est donc le 18 mai que CR7 sera opérationnel, même si on l'a vu à travers les réseaux sociaux le joueur portugais de la Juventus a énormément travaillé physiquement pendant le confinement. Le football italien se remet peu à peu en ordre de marche, et si Cristiano Ronaldo est revenu ce n'est probablement pas pour rien. L'Olympique Lyonnais est prévenu...