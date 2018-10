Ita : Cristiano Ronaldo a mis son nouveau concurrent à ses pieds

Dans : Serie A, Foot Europeen.

La bataille contre le Barcelonais Lionel Messi, c’est terminé pour Cristiano Ronaldo. L’attaquant de la Juventus Turin s’est trouvé un autre concurrent de taille en Italie.

Alors que le Portugais, auteur d’un timide début de saison, a seulement inscrit quatre buts en Serie A, le compteur de Krzysztof Piatek en est déjà à neuf ! Autant dire que l’avant-centre du Genoa surclasse le Bianconero avant leur confrontation samedi au Juventus Stadium. Mais il n’y a pas de quoi s’emballer pour le Polonais, très respectueux vis-à-vis de son futur adversaire, ou plutôt du plus grand joueur de l’histoire…

« Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur au monde à l'heure actuelle et, à mon avis, le plus grand de tous les temps, a effectivement lâché Piatek. En ce moment, je suis concentré uniquement sur le match face à la Juventus. Ce sera très difficile, car nous affrontons la meilleure équipe d’Italie, mais nous ferons tout notre possible. » Pour cette rencontre, le duel à distance entre les deux buteurs pourrait bien être décisif.