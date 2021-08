Ita : Ciao CR7, la Juve plus grande que Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Comme pressenti depuis quelques semaines, Cristiano Ronaldo devrait bien quitter la Juventus Turin avant la fin du mercato mardi soir. L’attaquant portugais a confirmé ses intentions à l’entraîneur Massimiliano Allegri qui n'a pas semblé abattu en annonçant la nouvelle.

Malgré le nombre incalculable de démentis de la part de la Juventus Turin, les rumeurs concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo étaient donc fondées. L’attaquant de 36 ans souhaite bien quitter la Vieille Dame cet été. Le Portugais a confirmé sa volonté à son entraîneur Massimiliano Allegri, qui a relayé l’information à la presse transalpine ce vendredi. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien n’était pas abattu. Au contraire, l’Italien a insisté sur la capacité de la Juve à rebondir sans le quintuple Ballon d’Or.

Allegri ne regrettera pas Ronaldo

« Hier (jeudi), Ronaldo m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de rester à la Juventus, c'est pourquoi il ne s'est pas entraîné ce (vendredi) matin et ne sera pas convoqué pour le match contre Empoli, a annoncé Massimiliano Allegri en conférence de presse. Si je suis déçu ? Non, pas du tout. Il a fait un choix. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Sivori, Del Piero, Zidane et d'autres ont quitté la Juve. La Juve reste, ce qui est le plus important. »

« Ronaldo est un grand champion, il est resté pendant trois ans et a apporté une grande contribution, maintenant il part et la vie continue, a ajouté le coach turinois. Je lui souhaite toute la chance du monde pour l'endroit où il va jouer. Il a été un exemple pour les autres aussi, nous devons juste le remercier, mais maintenant allons de l'avant et prenons les trois points demain contre Empoli. » De quoi confirmer les bruits selon lesquels le coach revenu en mai dernier n’était pas le plus grand fan de CR7, désormais annoncé de retour à Manchester United.