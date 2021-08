United écrase City avec 15 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo !

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

En pleine préparation du match du week-end, Cristiano Ronaldo a quitté Turin. Son avenir se situe à Manchester. United a bouclé l'opération avec le joueur comme avec la Juventus.

Le Portugais a pris son jet privé pour rejoindre le Portugal. Son désir était visiblement de quitter l’Italie à tout prix afin de se concentrer sur les derniers jours du marché des transferts. Il y a retrouvé son agent Jorge Mendes, qui a fait le tour de l’Europe ce jeudi afin de discuter de son transfert vers Manchester City.

🚨 Exclusive | Cristiano Ronaldo has been spotted boarding a private plane at Turin airport... but where will it land? 👀 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 27, 2021

Tout était en bonne voie, et les Citizens devaient faire une offre entre 25 et 30 ME pour convaincre la Juventus de lâcher un joueur qui ne veut clairement plus évoluer sous les couleurs bianconeri. Oui mais c’était sans compter sur le grain de folie qui parcourt l’Europe ces derniers jours. Le Guardian a ainsi annoncé que Manchester United s’était réveillé dans ce dossier, et avait contacté Jorge Mendes dans le but de concurrencer City. Un revirement de situation confirmé par Ole Gunnar Solskjaer, ancien coéquipier de CR7, en personne.

Manchester United have been in direct contact with Jorge Mendes since yesterday night for Cristiano Ronaldo comeback. Now board talking about figures of the deal, potential salary & also fee for Juventus. 🔴🇵🇹 #MUFC



Man United are now “seriously interested” - as Man City too. pic.twitter.com/InVvBKua1J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

« Je ne pensais pas qu’il quitterait la Juventus. C’est pour moi le meilleur joueur de tous les temps avec Lionel Messi. Il sait que nous pensons à lui, et s’il doit partir nous somme là pour lui. C’est une légende du club, j’ai eu la chance de pouvoir jouer avec lui », a livré l’entraineur norvégien de Manchester United, pour qui rien n’est fait.

Guardiola promet 3-4 jours de folie

Voir ainsi Cristiano Ronaldo fait un pied de nez à City pour rejoindre le club qui l’a révélé, c’est un scénario que ne veut pas écarter Pep Guardiola. « Tout peut se passer en 3-4 jours. Il y a peu de joueurs, mais Ronaldo en fait partie, qui peuvent décider de leur futur club. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce dossier », a prévenu l’entraineur espagnol de Manchester City, qui sait que l’arrivée de MU dans ce deal change totalement la donne.

Manchester City have decided to LEAVE negotiations for Cristiano Ronaldo. He’s NOT joining Manchester City - club position has been so clear in the last minutes. 🚫🔵 #MCFC #Ronaldo



Important to clarify: personal terms have never been agreed, same for fee for Juventus. ❌ pic.twitter.com/lEE5A6XSKY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Et le Pep a toutes les raisons d'avoir, malheureusement pour lui, raison. En effet, Fabrizio Romano informe ce vendredi après-midi que Manchester City s'est retiré des discussions avec CR7 et son clan. L'avantage est clairement à United, qui a fait une proposition de contrat de deux ans et attend la réponse du Portugais pour un incroyable renversement de situation de plus en ce mois d'août.

Le prix réduit de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo to Manchester United: HERE WE GO! Done deal between Juventus and Man United on permanent move. Cristiano has accepted the contract proposal from Manchester United and he’s coming back. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo



Medical to be scheduled soon.

CR7 IS BACK. Here we go. pic.twitter.com/WXfs3p6GFK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Pour The Athletic, l'offre de MU à la Juventus est arrivée ce vendredi soir, avec une proposition à hauteur de 15 ME et 8 ME de bonus éventuels. Un prix un peu bas certainement pour les dirigeants piémontais mais ces derniers n'ont pas pu négocier de trop, sachant que Cristiano Ronaldo est déjà parti de Turin pour rejoindre le Portugal et montrer ainsi clairement son envie de changer d'air en cette fin du mois d'août. Fabrizio Romano dévoile enfin que tout est bouclé dans cette affaire, sans révéler le prix d'un transfert qui est bien définitif.