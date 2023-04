Atteint d’une leucémie, Silvio Berlusconi est en soins intensifs

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Inépuisable dirigeant politique et du football italien, Silvio Berlusconi a été hospitalisé ces derniers jours. Les premiers signaux inquiétants ont fait leur apparition à la fin du mois de mars, et l’ancien magnat des médias, qui a mis le Milan AC au sommet du football européen dans les années 1990, a découvert selon le Corriere della Sera qu’il souffrait d’une leucémie. L’ancien président du conseil se trouve dans un hôpital de Milan en soins intensifs, principalement en raison de problèmes respiratoires et cardiaques. A 86 ans, celui qui est désormais dirigeant à Monza, a souffert de nombreux problèmes de santé ces dernières années, mais sans jamais perdre son énergie débordante lors des apparitions publiques.