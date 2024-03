Allegri viré ‍? La Juventus a une idée brillante

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Serie A, la Juve a de nouveau déçu en s'inclinant sur la pelouse de la Lazio. La position de Massimiliano Allegri s'est encore un peu plus fragilisée.

La Juve n'y arrive pas ! La Vieille Dame s'est inclinée face à la Lazio ce samedi en toute fin de rencontre et se met encore un peu plus en danger dans la course à la Ligue des champions. Si tout n'est pas encore perdu, loin de là, ce quatrième match sans succès en championnat inquiète beaucoup la direction de la Juve. Le poste de Massimiliano Allegri est fragilisé. Si son groupe de joueurs le soutient toujours et demande une union sacrée pour finir la saison de la meilleure des façons, le board de la Vieille Dame réfléchit à le limoger. Si ce n'est pas l'idée première du club turinois, la direction a vu le bien ce que cette décision avait provoqué à la Roma avec le départ de José Mourinho.

Thiago Motta, la Juve y songe sérieusement

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les prochaines semaines seront décisives pour Allegri. Un titre est encore à aller chercher pour l'entraîneur italien et son équipe en Coupe d'Italie. La Vieille Dame retrouvera la Lazio dès mardi en demi-finale aller de la compétition. Comme remplaçant d'Allegri, qui pourrait aller au mieux jusqu'en fin de saison, la Juve pense fort à Thiago Motta. L'ancien du PSG réalise des merveilles avec Bologne. Il se dit néanmoins que Motta serait chaud pour continuer avec son club en cas de qualification en Ligue des champions. Les Turinois devront donc être convaincants pour changer d'ère et faire craquer Thiago Motta. En tout cas, la crise couve et la Juve est très loin de son statut encore une fois cette saison. Pas mal de changements sont attendus l'été prochain et Allegri va devoir gérer la gronde des fans, qui se fait de plus en plus présente.