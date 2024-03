30e journée de Serie A

Stadio Artemio Franchi

AC Milan bat Fiorentina : 2 à 1

Buts : Duncan (50e) pour la Fiorentina; Loftus-Cheek (47e), Leao (53e) pour l'AC Milan

FIN DU MATCH :



Milan s’impose 2-1 sur le terrain de la Fiorentina, avec des buts de Loftus et de Leão.



À noter que Rafa est à l’assist et à la finition dans ce match.



Milan est 2e, avec 6 points d’avance sur la Juve.



Bon week-end et bonne Pâques à vous ! 🤲🏼 pic.twitter.com/92IfYk1jhi