Alexis Sanchez rincé, l'Inter va le mettre à la cave

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Après s'être relancé à l'OM, Alexis Sanchez est revenu à l'Inter Milan pour avoir un grand rôle. Malheureusement pour lui, sa deuxième aventure milanaise tourne au cauchemar. L'Inter pense déjà à recruter un nouvel attaquant cet hiver.

Patron sur la Canebière, paria à Milan : tel est le destin d'Alexis Sanchez sur les derniers mois de compétition. L'attaquant chilien n'a pas trouvé d'accord financier avec l'OM pour prolonger son contrat, partant finalement libre à l'Inter Milan. Les Nerazzuri retrouvaient un joueur plus en confiance que lors de son premier passage puisqu'il a marqué 18 buts en 44 matchs à Marseille. Néanmoins, la deuxième aventure part sur les mêmes bases que la première pour Sanchez, c'est-à-dire mauvaises. Blessé en arrivant et suspecté d'être anémique, le Chilien est arrivé dans le onze sur le tard. On ne peut pas dire que l'Inter ait regretté son absence.

Mehdi Taremi pour effacer le fiasco Sanchez

Tandis que Lautaro Martinez enchaîne les buts (11 en 10 matchs), Alexis Sanchez n'a pas marqué un seul but en 6 apparitions. Symbole de son inefficacité, il était titulaire contre la Salernitana et n'a rien inscrit en 55 minutes alors que l'Argentin remplaçant a planté un quadruplé. Le duo Marcus Thuram-Lautaro Martinez est prioritaire dans l'esprit de Simone Inzaghi alors qu'Alexis Sanchez n'est vu que comme un simple remplaçant. Troisième homme de l'attaque, il pourrait bientôt devenir le quatrième homme selon la Gazzetta dello Sport.

Inquiets des performances de Sanchez, les dirigeants intéristes visent le recrutement d'un nouvel attaquant. Il s'agit de l'Iranien du FC Porto Mehdi Taremi, sous contrat avec les Portugais jusqu'en juin 2024. Un beau coup pour l'Inter qui tentera sa chance dès janvier prochain selon le quotidien sportif italien. Un superbe renfort pour le finaliste de la dernière ligue des champions mais un vrai coup dur pour Alexis Sanchez. Avec l'arrivée de l'Iranien, le Chilien verrait son temps de jeu fondre comme neige au soleil. On est bien loin du statut de patron qu'avait Sanchez à l'OM...