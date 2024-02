Adrien Rabiot refuse l'offre de l'Inter

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Adrien Rabiot arrive à la fin de son contrat avec la Juventus, et de nombreux clubs suivent de près la situation du milieu de terrain français.

Cinq ans après avoir rejoint le club de Turin librement en provenant du Paris Saint-Germain, et même s'il a prolongé d'un an en 2023, Adrien Rabiot n'a pas prolongé avec la Juve et peut donc décider de son avenir. Une situation que l'international tricolore adore, le joueur de 28 ans laissant le soin à sa maman de négocier la suite de sa carrière, cette dernière respectant cependant les choix sportifs de son fils. Dans ce cadre, le quotidien sportif Tuttosport révèle ce samedi que l'Inter souhaite recruter Adrien Rabiot pour la saison prochaine, et que le club milanais a déjà entamé les manœuvres. Cependant, le leader de la Serie A risque de vite comprendre que l'opération ne sera pas facile à concrétiser.

Rabiot ne trahira pas la Juventus

Journaliste pour Tuttosport, Stefano Pasquino affirme que le clan Rabiot a déjà fait part de sa réponse négative à la sollicitation des dirigeants de l'Inter Milan. A en croire notre confrère, le milieu de terrain de la Juventus et des Bleus préfère jouer dans un autre championnat européen s'il doit quitter la Vieille Dame en fin de saison. Et Véronique Rabiot aurait donc déjà prévenu l'Inter qu'il était inutile d'insister sur ce sujet, la venue d'Adrien lors du prochain mercato n'étant pas envisageable. Du côté de la Juventus, et même si le joueur français rêve de découvrir un nouveau championnat, on pense encore pouvoir aboutir à un accord de prolongation avec celui qui est devenu le capitaine de l'équipe cette saison.